Incêndio atinge terreno baldio na zona Oeste de Boa Vista

Incêndio foi de alto potencial, pois havia muitos materiais inflamáveis, como pneus, ferros velhos e restos de combustíveis. Ninguém ficou ferido e o Corpo de Bombeiros combateu as chamas em 15 minutos. Incêndio inicou por volta das 9h20

Naamã Mourão/Rede Amazônica

Um incêndio atingiu um terreno baldio, antes utilizado como ferro velho, na manhã deste sábado (25), na Avenida São Sebastião, esquina com a rua Peixe Agulha, no bairro Santa Tereza, em Boa Vista. Ninguém ficou ferido e o Corpo de Bombeiros combateu as chamas em 15 minutos.

Em imagens, é possível ver muita fumaça preta e fogo alto. Não se sabe a causa do incêndio, mas de acordo com o Bombeiros, foi de alto potencial, pois havia muitos materiais inflamáveis, como pneus, ferros velhos e restos de combustíveis.

O trânsito na avenida São Sebastião foi bloqueado por agentes da Polícia Militar e do Detran sentido Asa Branca, Tancredo Neves e Cambará, e foi liberado novamente após o fim do trabalho de rescaldo do Bombeiros.

A perícia não foi realizada, e como se trata de um terreno particular, só será feita mediante pedido formal do proprietário.

