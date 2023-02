Incêndio atinge terreno na Vila Tibério e fumaça preta é vista de diversos pontos de Ribeirão Preto

Segundo moradores da região, fogo começou quando roçada do mato do terreno era feita. Chamas foram extintas e ninguém se feriu. Incêndio atinge terreno na Vila Tibério em Ribeirão Preto, SP

Um incêndio atingiu um terreno na Vila Tibério na manhã deste domingo (26) e a fumaça preta que saiu do local foi vista em diversos pontos de Ribeirão Preto (SP).

Segundo apuração da EPTV, afiliada da TV Globo, com moradores do bairro, o fogo começou quando um morador fazia a roçada do mato do terreno.

Vídeos e fotos enviadas à reportagem mostram a fumaça preta sendo vistas em bairros como Vila Abranches, Ribeirânea, Centro e na Avenida Caramuru.

Populares acionaram a Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e as chamas foram extintas. Ninguém ficou ferido e as causas do incêndio serão apuradas.

Incêndio em terreno na Vila Tibério faz fumaça preta subir em Ribeirão Preto, SP

