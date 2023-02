Incêndio de grandes proporções atinge galpão de fábrica de eletrodomésticos em SC; VÍDEO

Estrutura em Brusque, no Vale do Itajaí, era ocupada também por outras duas empresas, que alugam o espaço. Nuvem de fumaça pode ser vista a quilômetros de distância. Galpão de empresa de eletrodomésticos pega fogo em SC

O galpão de uma fábrica de eletrodomésticos foi tomado por um incêndio em Brusque, no Vale do Itajaí, nesta quarta-feira (1º). Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, as construções foram evacuadas e não há feridos.

A estrutura era ocupada também por outras duas empresas, que alugam o espaço, segundo os socorristas. A nuvem de fumaça pode ser vista a quilômetros de distância (assista acima).

Vizinhos relataram à reportagem que a fumaça partiu da estrutura, por volta das 13h, e que rapidamente chegaram os bombeiros e policiais militares. O local fica na Rodovia Antônio Heil.

A ocorrência, que empenhou mais de 10 viaturas dos bombeiros, seguia em andamento até a última atualização desta reportagem.

De acordo com os bombeiros, ainda não há informações sobre o que teria causado o fogo.

Fundada na década de 1960, a Irmãos Fischer fabrica eletrodomésticos e eletroportáteis. O g1 SC tenta contato com a empresa, mas não teve retorno até a última atualização do texto.

