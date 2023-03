Madeiras e um caminhão foram atingidos e ficaram destruídos. Não há feridos. Incêndio de grandes proporções atinge madeireira em Pindamonhangaba, SP

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma madeireira durante a noite desta sexta-feira (24) em Pindamonhangaba (SP). O local estava vazio no momento das chamas e ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 20h45 para atendimento da ocorrência. A madeireira fica na rua Armando Marcondes Machado, no bairro Alto do Cardoso.

Ainda segundo a corporação, madeiras e um caminhão foram atingidos e ficaram totalmente destruídos. O telhado também ficou danificado e colapsou. Apesar dos estragos, ainda não há como saber o tamanho do prejuízo.

As chamas foram completamente extintas na fim da noite. Durante a manhã deste sábado (25), uma equipe permanecia no local para realizar os trabalhos de rescaldo e deixar o local em segurança.

Ainda segundo os bombeiros, a área atingida foi de aproximadamente 300 metros quadrados. Foram utilizadas seis viaturas, 13 agentes e cerca de 180 mil litros de água

