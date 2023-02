Incêndio de grandes proporções atinge o Warung Beach Club na Praia Brava, em Itajaí

Fogo em grandes proporções comprometeu estrutura, mas não deixou feridos. Empreendimento é referência no cenário nacional e internacional de música eletrônica. Vídeo enviado pelos Corpo de Bombeiros mostra incêndio em beach club de SC

Um incêndio de grandes proporções atingiu na manhã desta quarta-feira (22) o Warung Beach Club, um dos mais conhecidos da Praia Brava, em Itajaí, no Litoral Norte catarinense. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, não há feridos. As chamas foram controladas após cerca de duas horas do início do fogo.

O empreendimento fica cercado por uma área de vegetação e perto da faixa de areia. A fumaça pode ser vista a quilômetros de distância. O Warung é cenário de grandes eventos de música eletrônica que atraem turistas de todo o país. O último evento aconteceu no domingo (19).

As chamas teriam iniciado por volta das 10h e mobilizaram equipes dos bombeiros de Itajaí e outras cidades vizinhas, como Itapema e Balneário Camboriú, também no Litoral Norte.

Conforme os bombeiros, uma pessoa que estava no local relatou que ouviu um estouro no lado centro do espaço. “Quando abriu a porta viu as labaredas já altas na parte do caixa/dj”. Uma perícia deve atestar a origem das chamas.

Segundo o site do beach club, o espaço funciona desde 2002 e é referência no cenário nacional e internacional de música eletrônica. O espaço tem cerca de 2 mil metros quadrados.

Em nota às 14h desta quarta, o Warung Beach Club disse que o incêndio começou em uma das pistas do clube e que foram registrados apenas danos materiais na estrutura. “Os órgãos competentes já estão apurando os fatos”.

Janine Jahnke Lima, precisou deixar o prédio onde trabalha, que fica ao lado do beach club, às pressas. Segundo ela, o incêndio teria começado em uma área pequena e se alastrado rapidamente. Foi ela quem chamou os bombeiros ao perceber o início das chamas.

“Evacuamos o prédio, já descemos aqui e ficamos aqui. Foi quando realmente o fogo pegou total”, disse.

