Incêndio de grandes proporções atinge oficina mecânica em Jacareí, SP.

O caso aconteceu por volta das 15h50 e de acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. Caminhão pega fogo e incendeia oficina, em Jacareí-SP Crédito: Walace Kaique

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma oficina mecânica na tarde deste sábado (18), no Parque Meia Lua, em Jacareí (SP) (veja vídeo acima). Não houve vítimas. Um homem foi preso.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início em um caminhão e se alastrou por toda a oficina, queimando vários veículos.

Um caminhoneiro foi preso, suspeito de ter dado inicio ao incêndio de forma intencional, após se desentender com o patrão.

Nas imagens que o g1 teve acesso, é possível identificar uma fumaça densa e escura, além das carcaças dos veículos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu por volta de 15h50 e durante a ocorrência foi necessário a utilização de dois caminhões da corporação e uma unidade de resgate para conter a chamas no local.

Devido às proporções do fogo, havia risco de que as edificações vizinhas fossem atingidas. Após mais de uma hora de combate às chamas foi possível conter o incêndio.

No final da tarde, as equipes continuavam no local realizando o rescaldo do incêndio. Não houve feridos na ocorrência.

André Rosa/TV Vanguarda

Walace Kaique

