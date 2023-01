Chamas iniciaram em uma barbearia e atingiram outros dois locais. Ninguém se feriu. Incêndio de grandes proporções atinge estabelecimentos em Porto Velho

Um incêndio atingiu três estabelecimentos, na noite da última sexta-feira (27), na avenida José Vieira Caúla, no bairro Esperança da Comunidade, em Porto Velho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h30. Segundo a corporação, o fogo iniciou em uma barbearia e se propagou pelos dois locais ao lado, sendo no total duas barbearias e um escritório de advocacia atingidos.

Apesar dos prejuízos financeiros, ninguém ficou ferido, pois todos os locais estavam sem funcionários no momento do acidente.

Incêndio de grandes proporções atinge três estabelecimentos na Zona Leste de Porto Velho

Reprodução

Os bombeiros conseguiram controlar o fogo para que ele não se espalhasse ainda mais e não atingisse as residências próximas. “O local encontra-se [no momento do incêndio] cheio de fios caídos e energizados”, informou a corporação.

Entre as causas que levaram ao incêndio, o Corpo de Bombeiros não descarta o curto-circuito. O motivo do incêndio vai ser investigado, através da perícia.

Vito Califano