Incêndio de grandes proporções destrói loja em SC; VÍDEO

Outro comércio do lado também registrou focos de incêndio, que foram controlados ainda no início da manhã. Mais de 100 mil litros de água foram usados para combater o fogo. Incêndio de grandes proporções destrói loja em SC

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja em Indaial, no Vale do Itajaí, na madrugada deste domingo (12). Ninguém se feriu, mas o estabelecimento ficou completamente tomado pelas chamas (veja as fotos).

Um outro comércio do lado também registrou focos de incêndio, que foram controlados ainda no início da manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros da região, mais de 100 mil litros de água foram usados para combater o fogo.

Incêndio nesta madrugada de domingo (12) mobiliza bombeiros

No local, os socorristas informaram que eram vendidos produtos de R$ 1,99. Não há informações do que pode ter iniciado o fogo.

As chamas tiveram início por volta das 2h, na Rua Marechal Floriano Peixoto, região central da cidade. Já o serviço de rescaldo começou a ser executado por volta das 5h.

Trabalharam no local bombeiros de Indaial, Timbó, União, Policia Militar e Defesa civil de Indaial.

