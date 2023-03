Incêndio deixa duas pessoas mortas em Nossa Senhora do Socorro

As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros. Casa atingida por incêndio em Nossa Senhora do Socorro (SE)

CBMSE

Um homem e uma mulher, que moravam em uma casa, no Conjunto Albano Franco em nossa Senhora do Socorro, morreram na madrugada deste sábado (25), depois que um incêndio atingiu a edificação.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem era cadeirante. Os dois corpos foram encontrados em um dos quartos da casa. Segundo a corporação, o fogo se concentrou no local.

Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML). Uma perícia será realizada para apontar o que provocou o incêndio. O resultado deve ficar pronto em 30 dias.

