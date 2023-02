Incêndio destrói casa de madeira na Vila Barros e morador acamado é salvo, em Dracena

Cabos Sartori e Pavim estavam em patrulhamento, quando foram alertados por populares sobre as chamas que atingiam a residência na Rua Brasil. Residência ficou completamente destruída pelas chamas, em Dracena (SP)

Cedida

Uma casa de madeira pegou fogo e ficou totalmente destruída na tarde desta quarta-feira (8), na Vila Barros, em Dracena (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, dois policiais ajudaram no resgate de um morador com deficiência motora. Os cabos Sartori e Pavim estavam em patrulhamento, quando foram alertados por populares sobre um incêndio em uma residência na Rua Brasil.

Ao chegar no local, a equipe foi informada que havia um homem acamado, de 55 anos, dentro da residência, que conseguia se locomover apenas com cadeira de rodas.

Em seguida, os policiais militares adentraram no local em chamas e auxiliaram no resgate do morador, justamente com o irmão da vítima.

O Corpo de Bombeiros foi até o local e controlou as chamas.

A casa ficou completamente destruída.

Ainda de acordo com a corporação, as causas do incêndio serão apuradas.

Os cabos Sartori e Pavim auxiliaram no resgate do morador acamado

Paulo Borotti/TV Interativa

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Mata