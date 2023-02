Incêndio destrói depósito de cereais na central de abastecimento em Mossoró

Fogo foi combatido inicialmente por trabalhadores locais e guardas municipais com extintores e água e Corpo de Bombeiros controlou as chamas na sequência. Incêndio destruiu galpão que armazenava cereais

Iara Nóbregra/Inter TV Cabugi

Um incêndio destruiu um depósito de cereais na Central de Abastecimento Prefeito Raimundo Soares (Cobal) em Mossoró, na Região Oeste, na tarde desta quarta-feira (1º). Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 15h20, durou cerca de 40 minutos e destruiu boa parte do depósito e dos produtos armazenados.

Incêndio atinge depósito de cereal em Mossoró

Reprodução

O primeiro combate às chamas foi feito por próprios trabalhadores da Cobal e por guardas municipais, com o uso de extintores.

LEIA TAMBÉM

Incêndio destrói fábrica em Mossoró; veja vídeo

“Ao chegar no local, os guardas municipais que trabalham aqui tinham atuado com os extintores e nós chegamos e fizemos o resfriamento”, disse o Sargento Rocha, do Corpo de Bombeiros.

O sargento explicou que não é possível ainda afirmar como começou o incêndio, mas que o fogo destruiu “70% do depósito”.

Boa parte dos produtos foi destruído no incêndio

Iara Nóbrega/Inter TV Cabugi

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Ufficio Stampa