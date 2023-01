Incêndio destrói oficina de lanchas e assusta moradores em Guarujá; VIDEO

Fogo começou na madrugada desta quarta-feira (25). Incêndio destrói oficina de lanchas e assusta moradores no litoral de SP;

Uma oficina de conserto de lanchas ficou destruída depois de um incêndio na madrugada desta quarta-feira (25), em Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo apurado pelo g1, não houve vítimas e a ocorrência será investigada pela Polícia Técnico Científica.

As chamas começaram, por volta de 01h30, dentro do galpão que está localizado no Jardim Santa Maria. A fumaça que saia do local era visível a distância. Segundo testemunhas, que moram ao redor da oficina, as chamas cresceram rapidamente, assustando os moradores, que acharam melhor deixar suas casas.

Ao g1, o Corpo de Bombeiros informou que encaminhou oito viaturas e 24 bombeiros no local. A equipe levou cerca de 40 minutos para conter as chamas e iniciar o trabalho de rescaldo.

Os bombeiros não souberam informar as causas do incêndio. Segundo eles, a suspeita é que um sinalizador de segurança tenha dado problema e dado início as chamas, que se espalharam rapidamente. Por volta das 3h, os bombeiros deixaram o galpão e os moradores retornaram para as casas.

