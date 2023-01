Incêndio destrói ônibus escolares a uma semana de volta às aulas em Dumont, SP; polícia investiga

Três veículos pegaram fogo na madrugada desta terça-feira (31) em garagem municipal. Alunos não serão prejudicados, diz prefeito. Caminhões-pipa foram usados para conter incêndio em ônibus escolares em Dumont, SP

Um incêndio destruiu três ônibus escolares na madrugada desta terça-feira (31) na Garagem Municipal de Dumont (SP).

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Polícia Civil investiga as causas do incidente no Centro da cidade. O caso ocorreu faltando uma semana para o retorno das aulas municipais. (veja abaixo)

De acordo com boletim de ocorrência (BO), um quarto ônibus ficou com a lataria danificada. As chamas começaram por volta da 1h e foram controladas após o uso de caminhões-pipa.

Retorno não será afetado, diz administração municipal

O prefeito de Dumont, Alan Francisco Ferracini (DEM), garantiu que os estudantes não serão prejudicados pelo incidente. De acordo com Ferracini, veículos reservas serão colocados à disposição dos alunos na próxima semana.

“As crianças não serão prejudicadas por esse incêndio. Ainda bem que temos ônibus reserva. Fomos deixando alguns ônibus para que, justamente se algum estivesse na oficina, nossa frota não fosse prejudicada”, contou o prefeito.

A principal hipótese, segundo o prefeito, é a de que um dos ônibus tenha sofrido um curto-circuito e as chamas tenham se alastrado para os outros veículos.

A Polícia Científica vai realizar os trabalhos de perícia. A ocorrência foi registrada como dano contra o patrimônio público.

Incêndio destruiu três ônibus escolares em Dumont, SP

