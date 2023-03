Incêndio destrói residência em Santa Cruz do Rio Pardo

Fogo começou na parte superior de um minimercado, onde o proprietário alugava um imóvel com dois cômodos e um banheiro. Ninguém se feriu. Incêndio começou por volta das 5h, em Santa Cruz do Rio Pardo (SP)

Um incêndio atingiu uma residência na madrugada deste sábado (4), no bairro Estação, em Santa Cruz do Rio Pardo (SP).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 5h, na parte superior de um minimercado, onde o proprietário alugava um imóvel com dois cômodos e um banheiro.

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas, que não chegaram a atingir o comércio, mas destruíram boa parte do segundo andar do sobrado. Ninguém ficou ferido e as causas do incidente serão identificadas.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar as condições do imóvel após o incêndio.

Residência fica em cima de minimercado em Santa Cruz do Rio Pardo (SP)

