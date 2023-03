Área localizada ao lado de um galpão na região da Lagoa de Passagem dos Cavalos tinha madeira e sucata. Incêndio ocorreu por volta das 20h de sexta-feira (24). Incêndio é registrado em São José de Mipibu, na Grande Natal

Um incêndio foi registrado na noite de sexta-feira (24), ao lado de um galpão localizado na região da Lagoa de Passagem dos Cavalos, no município de São José de Mipibu. Havia muita madeira e sucata de veículos no local, o que facilitou a propagação das chamas.

Segundo os moradores, o incêndio ocorreu por volta das 20h, ao lado de um depósito de uma indústria têxtil. A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) contabiliza o caso como mais um ataque criminoso.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para conter as chamas e uma Polícia Civil também esteve no local. Na manhã deste sábado (25), ainda foi possível ver o fogo.

Na manhã deste sábado (25), o Corpo de Bombeiros também atendeu ocorrência de um carro incendiado em Macaíba. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a caminhonete foi roubada e abandonada pelos bandidos em uma área próxima à BR-304. O caso será investigado e ainda não há confirmação de que se trata de mais uma ação ligada aos ataques promovidos por uma facção no estado.

Ataques criminosos no RN (Casos consumados e tentados, de acordo com a Sesed):

Terça-feira (14): 104 ataques

Quarta-feira (15): 68 ataques

Quinta-feira (16): 57 ataques

Sexta-feira (17): 29 ataques

Sábado (18): 17 ataques

Domingo (19): 7 ataques

Segunda (20): 10 ataques

Terça (21): 8 ataques

Quarta (22): 2 ataques

Quinta (23): 3 ataques

Sexta (24): 1 ataque

Onda de violência

A sexta-feira (24) foi o 11º de ataques criminosos no Rio Grande do Norte. Segundo a polícia, os ataques foram comandados por uma facção criminosa que atua dentro e fora de presídios no estado.

A Secretaria de Segurança Pública informou que o estado realizou a prisão de 187 pessoas desde o último dia 14 de março, conforme levantamento até as 10h deste sábado (25). Do total, 6 são adolescentes apreendidos. Também foram apreendidas 43 armas de fogo, além de 148 artefatos explosivos e 33 galões de combustíveis.

