Incêndio em caminhão provoca rastro de fogo e lentidão em trecho da Rodovia D. Pedro I, em Campinas

Veículo ficou parado no acostamento do km 130 da pista sentido Jacareí. Não há informações de feridos. Caminhão pega fogo e gera congestionamento na Rodovia D. Pedro I, em Campinas

Um incêndio em um caminhão provocou lentidão em trecho da Rodovia D. Pedro I (SP-065), em Campinas (SP), na tarde desta sexta-feira (24). As chamas geraram um rastro de fogo no canteiro central da via. Não há informações de feridos.

Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela administração da rodovia, às 16h50 o veículo ficou parado no acostamento do km 130 da pista Jacareí (SP). Por conta do incidente, duas faixas da pista expressa foram interditadas.

A reabertura ocorreu após a contenção das chamas e, às 19h09, o trânsito fluía sem lentidão.

Caminhão pega fogo e causa lentidão na Rodovia D. Pedro I, em Campinas

Lucas Mendes

A causa do incêndio não foi confirmada até esta publicação, e a concessionária destacou que também há reflexos no tráfego da pista marginal da rodovia. Siga, em tempo real, a situação do trânsito.

Uma equipe da Rota dos Bandeiras realizou atendimento. O motivo do rastro de fogo é incerto até esta publicação. O caminhão estava carregado com galões de água.

LEIA MAIS

Motociclista morre após acidente na John Boyd, em Campinas

Batida entre carro e ônibus deixa três feridos em cruzamento no Centro de Campinas

Carreta carregada com papel pega fogo e interdita trecho do Anel Viário em Valinhos

Rastro de fogo no canteiro central da Rodovia D. Pedro I, em Campinas

Emílio Ramalho

Incêndio em caminhão causou rastro de fogo no canteiro central da Rodovia D. Pedro I, em Campinas

Emílio Ramalho

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas.

Vito Califano