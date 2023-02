Incêndio em carreta bloqueia pista da Rodovia dos Bandeirantes em Campinas

Acidente ocorreu na altura do Km 95, e tráfego no sentido Capital está interrompido. Congestionamento chega a 1km, segundo a AutoBAn. Carreta ficou destruída pelo fogo após batida na altura do Km 95 da Rodovia dos Bandeirantes, em Campinas (SP)

Jonatan Morel/EPTV

Um acidente seguido de incêndio em uma carreta bloqueia um trecho da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas (SP), na tarde desta segunda-feira (13). De acordo com a AutoBAn, o tráfego na pista sentido Capital chegou a ser totalmente interrompido.

O acidente envolveu a colisão de duas carretas, uma delas carregada com soja, onde teve início o incêndio. Equipes foram acionadas para a ocorrência.

Segundo a AutoBAn, os dois motoristas sofreram ferimentos leves, sendo que um recebeu atendimento médico no local e outro foi encaminha à UPA São José.

Por conta do incêndio, toda as faixas da pistal sentido Sul (Interior – São Paulo) chegaram a ser fechadas, mas segundo a Polícia Militar Rodoviária, o tráfego por uma das faixas acabou liberado por volta das 17h.

Equipes trabalha para remoção do veículo, e o congestionamento chega a 1 quilômetro, segundo a AutoBAn.

Incêndio em carreta provoca bloqueio total das pistas sentido Capital da Rodovia dos Bandeirantes na cidade de Campinas (SP), nesta segunda (13)

Paulo Gonçalves/EPTV

VÍDEOS: saiba tudo sobre Campinas e Região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Ufficio Stampa