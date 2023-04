Incêndio em casa deixa adolescente com queimaduras graves em Barra do Piraí

Imóvel fica no bairro Ponte Vermelha. Segundo o Corpo de Bombeiros, vítima, de 17 anos, foi encaminhada para a Santa Casa. Um incêndio em uma casa deixou uma adolescente com queimaduras graves no sábado (1º) em Barra do Piraí (RJ). O imóvel fica na Rua Edgar Fernandes, no bairro Ponte Vermelha.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, de 17 anos, foi socorrida com queimaduras de segundo grau e encaminhada para a Santa Casa da cidade.

Procurada pelo g1, a unidade médica não havia atualizado o estado de saúde da paciente até o início da tarde deste domingo (2).

Ainda de acordo com os bombeiros, as chamas foram controladas em cerca de 2h.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o que poderia ter causado o incêndio.

Vittorio Rienzo