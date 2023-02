Incêndio em galpão de 42 mil m² em SC começou em área de produtos têxteis, dizem bombeiros

Estrutura em Brusque, no Vale do Itajaí, era ocupada por três empresas. Mais de 70% da construção foi consumida pelo fogo. Galpão de empresa de eletrodomésticos pega fogo em SC

O incêndio que atingiu um galpão de 42 mil m² de uma fábrica de eletrodomésticos em Brusque, no Vale do Itajaí, começou em uma área reservada a produtos têxteis, que era alugada por outra empresa, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Até as 19h desta quarta-feira (1º), socorristas seguiam trabalhando para controlar o fogo. Cerca de 30 mil m² foram consumidos pelas chamas – mais de 70% da estrutura total. Não foram verificados feridos.

Além da Fischer, empresa que é proprietária do complexo, a estrutura era ocupada também por outros dois negócios. A nuvem de fumaça pode ser vista a quilômetros de distância (assista acima).

Segundo o capitão Renan César, comandante do Corpo de Bombeiros de Timbó, que auxilia nos trabalhos, o galpão foi evacuado a tempo.

VÍDEO: Incêndio de grandes proporções atinge galpão de fábrica de eletrodomésticos em SC

Incêndio atingiu galpão em Brusque

“Como aconteceu no período do meio dia, os funcionários estavam em horário de almoço. Uma pessoa responsável pela limpeza acabou verificando o foco inicial e informou os funcionários da empresa ao lado, a Fisher”, relatou.

A causa do incêndio só será verificada após perícia no local. De acordo com os socorristas, não há previsão de conclusão do combate às chamas.

“Não temos confirmação do foco inicial, somente da área onde se iniciou, que foi no meio, onde se encontra a estrutura têxtil”, explicou.

Ao todo, 13 viaturas dos bombeiros foram solicitadas para atuar na ocorrência, na Rodovia Antônio Heil.

Fundada na década de 1960, a Irmãos Fischer fabrica eletrodomésticos e eletroportáteis. O g1 SC tenta contato com a empresa, mas não teve retorno até a última atualização do texto.

Galpão era de uma fábrica de eletrodomésticos

Incêndio aconteceu nesta quarta-feira (1º), em Brusque

Incêndio atingiu mais de 70% da construção

