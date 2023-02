Incêndio em galpão de 42 mil m² em SC é controlado após 24 horas, mas combate a novos focos continua

Estrutura em Brusque, no Vale do Itajaí, era ocupada por três empresas. Bombeiros têm dificuldade de entrar em edificação após teto ceder. Local do incêndio segue com muita fumaça na manhã desta sexta-feira

O incêndio que atingiu um galpão de 42 mil m² de uma fábrica de eletrodomésticos em Brusque, no Vale do Itajaí, foi controlado, segundo o Corpo de Bombeiros Militar. Porém, os profissionais seguiam no local na manhã desta sexta-feira (3) para combater novos focos. Ainda havia muita fumaça às 6h30. Não há feridos.

O incêndio começou aproximadamente às 13h de quarta (1º) em uma área reservada a produtos têxteis, que era alugada por outra empresa, na Rodovia Antônio Heil, de acordo com os bombeiros. Cerca de 30 mil m² foram consumidos pelas chamas – mais de 70% da estrutura total.

O fogo foi controlado por volta das 13h de quinta (2), 24 horas após o início das chamas. Os bombeiros continuavam no local na manhã desta sexta e trabalharam durante toda a madrugada no rescaldo e controle de novos focos do incêndio.

Por causa desses novos locais de surgimento do fogo, dificilmente todo o combate vai terminar na manhã desta sexta, informou a corporação.

Galpão de empresa de eletrodomésticos pega fogo em SC – imagem de quarta-feira

Um fator que dificulta os trabalhos é que o teto caiu, o que complica o acesso dos bombeiros ao interior do galpão. Máquinas retroescavadeiras são usadas para abrir caminho em meio aos destroços.

Além da queda do total, outro fator que dificulta é que há muita malha no local, que é queimada lentamente pelo fogo. Com o teto de metal quente em cima, a água usada no combate ao incêndio vai secando, evaporando e as chamas que estavam dentro do rolo de malha acabam crescendo.

Máquina retroescavadeira atua no incêndio do galpão em Brusque na manhã desta sexta-feira

“Nós temos uma dificuldade muito grande ali agora, que não dá para apagar simplesmente sem adentrar no terreno. E, para adentrar no terreno, eu preciso destruir a parte da cobertura que cedeu. Só que a cobertura tem vigas muito pesadas, muito robustas, que precisam ser removidas utilizando primeiro um maçarico, para cortar, e depois uma máquina muito pesada para conseguir tirar da frente”, explicou o capitão do Corpo de Bombeiros Militar Fillipi Pamplona.

Dois bombeiros e máquina durante combate a incêndio em galpão em Brusque, com muita fumaça, na madrugada de quinta

Os bombeiros afirmam que os trabalhos vão terminar quando todos os focos forem eliminados e rescaldo for concluído.

Depois disso, a equipe da perícia começa a atuar na identificação da causa do incêndio. O prazo para a conclusão desse trabalho é de 30 dias. Os bombeiros disseram que já têm hipóteses de onde o fogo deve ter começado, mas não é possível adiantar essas informações antes da perícia.

Em relação à fumaça, a Defesa Civil informou que não há mais perigo, já que, desde quinta, o vento leva esse material para uma região de mata, sem casas.

Chamas na hora do almoço

Segundo o capitão Renan César, comandante do Corpo de Bombeiros de Timbó, que auxilia nos trabalhos, na quarta, o galpão foi evacuado a tempo.

Incêndio começou em área de produtos têxteis, dizem bombeiros

VÍDEO: Incêndio de grandes proporções atinge galpão de fábrica de eletrodomésticos

“Como aconteceu no período do meio-dia, os funcionários estavam em horário de almoço. Uma pessoa responsável pela limpeza acabou verificando o foco inicial e informou os funcionários da empresa ao lado, a Fisher”, relatou.

Máquina durante combate a incêndio em galpão de Brusque, na madrugada de quinta

Na quarta, a Defesa Civil de Brusque chegou a pedir aos moradores do bairro Limoeiro, onde ocorre o incêndio, para saírem de casa caso a fumaça chegasse às residências. Segundo o órgão, ela pode prejudicar principalmente quem tem problemas respiratórios.

Incêndio atingiu galpão em Brusque

O que diz a empresa

Fundada na década de 1960, a Irmãos Fischer fabrica eletrodomésticos e eletroportáteis. Em nota, a empresa afirmou que os prejuízos com o incêndio foram materiais e que os trabalhadores foram retirados da edificação a tempo.

“Estamos tomando as medidas cabíveis para investigar a origem do incêndio, juntamente com os órgãos responsáveis”, afirmou.

A empresa também agradeceu a atuação dos bombeiros, da equipe de segurança e brigadistas, além das mensagens de apoio recebidas.

Galpão era de uma fábrica de eletrodomésticos

Incêndio aconteceu nesta quarta-feira (1º), em Brusque

Incêndio atingiu mais de 70% da construção

