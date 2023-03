Incêndio em indústria química emite fumaça tóxica em Xanxerê, no Oeste de SC

Corpo de Bombeiros alerta para que pessoas evitem se aproximar do local, que fica no Distrito Industrial da cidade. Não há informações sobre vítimas. Corpo de Bombeiros atuam em incêndio em indústria química em Xanxerê (SC)

Defesa Civil/Divulgação

Um incêndio de grandes proporções atingiu no início da tarde deste domingo (12) uma indústria química em Xanxerê, no Oeste catarinense. O Corpo de Bombeiros Militar atuou para combater às chamas e alertou para a emissão de fumaça altamente química.

Inicialmente, segundo a corporação, não há informações de feridos. A Defesa Civil emitiu recomendação para que os moradores de Xanxerê mantenham as janelas fechadas.

O fogo atingiu uma produtora e distribuidora de aditivos, que produz detergente e desinfetante para indústrias. Ela fica localizada no Distrito Industrial da cidade, que abriga várias outras empresas.

Vídeos feitos no local mostram uma grande quantidade de fumaça preta.

Corpo de Bombeiros Militar/Divulgação

Canal Ideal/Reprodução

A corporação orienta ainda que pessoas e veículos evitem passar pelas proximidades do incêndio, que ocorre na Rua Carlos Emílio Hacker, que tem acesso pela BR-282 no sentido do município de Faxinal dos Guedes.

“Informamos que as pessoas não se aproximem do local, pois como se trata de um incêndio químico, há presença de muita fumaça tóxica”, reitera o major Rangel Kelh.

