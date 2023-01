Incêndio em prédio assusta moradores de Mogi das Cruzes

Segundo funcionário, fogo foi no telhado de um dos apartamentos da edificação na madrugada desta terça-feira. Ninguém ficou ferido. Um incêndio em um prédio em Mogi das Cruzes assustou os moradores do bairro do Socorro na madrugada desta terça-feira (24).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação recebeu um chamado por volta da meia-noite para atender a ocorrência na Rua Adriano César Pinto. Um total de quatro viaturas trabalharam no combate às chamas.

Um funcionário do prédio contou que o fogo atingiu o telhado de um dos pequenos apartamentos que fazem parte da edificação. Não houve vítimas.

Esse é o quarto incêndio em estabelecimento comercial no Alto Tietê desde dezembro de 2022. O primeiro foi em uma indústria de celulose de Suzano.

Incêndio de grande proporção atinge galpão em indústria de papel e celulose de Suzano

O incêndio de grandes proporções atingiu o galpão na madrugada de 25 de dezembro. No pico da ocorrência, 19 viaturas e 60 bombeiros foram enviados ao local. A área atingida pelo fogo tem cerca de mil metros quadrados. Não houve feridos.

Também em Suzano no primeiro dia de 2023, um incêndio atingiu o prédio de um supermercado no Centro. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta da 1h, em um prédio na Rua General Francisco Glicério. Também ninguém ficou ferido.

Já no dia 17 de janeiro um incêndio destruiu uma loja no Centro de Mogi das Cruzes durante a madrugada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi em um imóvel na Rua Ipiranga. Também sem deixar feridos.

