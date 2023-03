Incêndio em residência deixa casal de irmãos ferido em Martinópolis; cadeirante teve 80% do corpo queimados

Vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, no Jardim Primavera, nesta segunda-feira (6). Casal de irmãos ficou ferido em incêndio em residência em Martinópolis (SP)

Dois irmãos ficaram feridos em decorrência de um incêndio em uma residência, no Jardim Primavera, em Martinópolis (SP), nesta segunda-feira (6).

As vítimas, ou seja, um homem, de 48 anos, e uma mulher, de 46 anos, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia da cidade para receber atendimento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas foram resgatadas dentro do imóvel, sendo que o homem tem deficiência física e faz o uso de cadeira de rodas para se locomover.

O cadeirante sofreu ferimentos graves, enquanto a irmã dele apresentava lesões de natureza leve, ainda segundo os bombeiros.

Segundo a Polícia Civil, o homem teve 80% do corpo queimados e acabou transferido para a Unidade de Tratamento de Queimaduras (UTQ) do Hospital Estadual de Bauru (SP).

A Polícia Civil investigará as causas e circunstâncias do incêndio.

