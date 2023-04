Incêndio na maior unidade de conservação de SC é extinto após 19 horas

Além de atingir vegetação, fogo chegou a bloquear rodovia. No local, estão espécies raras que não estão sob nenhum mecanismo de proteção e possuem distribuição restrita. Incêndio no Parque Estadual Serra do Tabuleiro

Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação

O incêndio de grandes proporções que atingiu o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro em Palhoça, na Grande Florianópolis, foi extinto na manhã deste domingo (2). O Corpo de Bombeiros Militar trabalhou no combate do fogo por 19 horas. Não houve feridos.

O parque é a maior unidade de conservação em terra de Santa Catarina e abrange oito municípios na Grande Florianópolis. No local, estão espécies raras que não estão sob nenhum mecanismo de proteção e possuem uma distribuição restrita.

Além de atingir a vegetação da área, o fogo chegou a bloquear a rodovia Evádio Paulo Broering, que liga a BR-101 à praia da Pinheira. Não foi informado a área atingida e nem o que causou o incêndio.

Considerando o histórico do local, que já registrou outras ocorrências de incêndio ao longo dos anos, os bombeiros mantém uma equipe na área do parque para monitora a área com um drone.

Incêndio em parque estadual de SC é extinto

Corpo de Bombeiros de SC/Divulgação

No total, mais de 25 bombeiros e 6 viaturas, além do Helicóptero Arcanjo, auxiliaram nos trabalhos. No chão, os socorristas usaram abafadores (veja a imagem acima).

Parque

O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro ocupa cerca de 1% do território catarinense. Abrange áreas dos municípios de Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio, São Martinho, Imaruí, Paulo Lopes e Garopaba. Fazem parte do Parque as ilhas do Siriú, dos Cardos, do Largo, do Andrade e do Coral, e os arquipélagos das Três Irmãs e Moleques do Sul.

Segundo o governo estadual, após setembro de 2019, quando um dos maiores incêndios da história atingiu o parque, a Defesa Civil criou um grupo de trabalho para organizar o enfrentamento aos incêndios na Baixada do Maciambú, na região do município de Palhoça.

O plano, além de organizar a primeira resposta, definiu equipamentos, comunicação social, sinalização dos acessos de combate, organização de Brigadistas Voluntários, entre outros.

