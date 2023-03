incendio-oggi-a-bologna,-a-fuoco-un-appartamento-in-via-bottego.-palazzina-evacuata

By

Bologna, 28 marzo 2023 – Incendio in via Bottego a Bologna. Ad andare a fuoco è stato un appartamento nella palazzina di due piani. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente e hanno provveduto a contenere il rogo che si era sviluppato in una stanza.

I quattro occupanti erano già usciti dall’appartamento all’arrivo delle squadre. In via precauzionale sono stati fatti evacuare i restanti cinque appartamenti componenti lo stabile, che faranno rientro al termine delle operazioni di messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto 118 e polizia locale

Vito Califano