incendio-oggi-a-bologna,-fiamme-e-paura-in-via-vestri:-morto-un-uomo

Bologna, 6 marzo 2023 – L’incendio (video) si trasforma in tragedia. Una uomo di 61 anni, Giovanni Sarti, ha perso la vita nel rogo, scoppiato oggi, intorno alle 12,30, in via Vestri, nella zona alle spalle del ponte di via Stalingrado. Portato via in ambulanza fino all’ospedale Maggiore, anche un ferito, (probabilmente il fratello 66enne dell’uomo) che avrebbe riportato ustioni e un’intossicazione, ancora da chiarire le sue effettive condizioni.





Il fuoco ha invaso un appartamento all’ultimo piano di una palazzina popolare color mattone in San Donato.

Incendio oggi a Bologna, uomo intossicato: è grave

Al lavoro ci sono i vigili del fuoco, con diverse squadre, autobotti e autoscala. Sul posto sono presenti anche i carabinieri con gli specialisti della scientifica.

Ancora da chiarire le cause dell’incendio. Ma da quanto trapela, le fiamme potrebbero essere partite dalla cucina.

Notizia in aggiornamento

Vito Califano