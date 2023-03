incendio-oggi-in-centro-a-bologna:-fiamme-in-via-augusto-righi

Bologna, 8 marzo 2023 – Incendio in un appartamento in pieno centro a Bologna: diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo in via Augusto Righi, a pochi passi da via Indipendenza. Secondo le prime informazioni, il rogo si è sviluppato da una canna fumaria.

Lunedì scorso, un uomo di 61 anni, Giovanni Sarti, è morto nel rogo dell’appartamento dove viveva in via Viestri: il fratello è ancora gravissimo.

Notizia in aggiornamento

Vittorio Rienzo