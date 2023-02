Incêndio que destruiu marina de barcos e pousada no rio Guaporé foi criminoso; suspeito está preso

Leonardo Franco, de 27 anos, confessou o ataque contra a marina de barcos, mas não revelou a motivação. Incêndio destruiu barcos e uma pousada na Vila Neide, RO

A Polícia Militar (PM) prendeu nesta quarta-feira (22) um homem suspeito de ter provocado o incêndio que destruiu a marina de barcos e uma pousada da Vila Neide, às margens do rio Guaporé, em Cabixi (RO). O ataque criminoso aconteceu na noite de domingo (21).

Segundo a guarnição que atendeu a ocorrência, uma testemunha viu quando o suspeito ateou fogo na marina onde estavam ancorados barcos de moradores e de turistas.

As chamas se espalharam rapidamente e, diante disso, os moradores se uniram para retirarem embarcações e veículos estacionados no local.

Com base no depoimento da testemunha, os militares realizaram diligências na comunidade ribeirinha e localizaram o homem apontado como o autor do incêndio criminoso. Leonardo Franco, de 27 anos, confessou o ataque contra a marina de barcos, mas não revelou a motivação.

O suspeito foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil em Colorado do Oeste (RO), onde o caso vai continuar sendo investigado. As chamas foram controladas pela população da Vila Neide, antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

O que foi destruído no incêndio?

Marina pega fogo na Vila Neide, distrito de Cabixi (RO)

Segundo a PM, o incêndio criminoso destruiu toda a pousada com estrutura de madeira. No imóvel haviam quatro suítes, cozinha, além de móveis e eletrônicos, como TV, fogão e geladeira.

As chamas também destruíram 5 motores de popa, usados para equipar veículos náuticos. Um deles estava com carretinha e lancha.

Uma caminhonete S10, retirada por moradores durante o incêndio, ficou com avarias na porta e vidros quebrados.

Ponto turístico

A Vila Neide é um local muito conhecido por pescadores profissionais e amadores, que aproveitam, além da beleza exuberante da região que faz fronteira com a Bolívia, para fisgar grandes peixes.

Em 2013, uma equipe do Fantástico foi até a Vila Neide para contar a história de um jacaré gigante.

Natureza atrai turistas no interior de Rondônia

