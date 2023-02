Incêndio que matou 3 em Penitenciária de Florianópolis foi causado por detento, apontam bombeiros

Superlotada e interditada, unidade prisional tem déficit de policiais penais e estrutura classificada como ‘péssima’ pela Vara de Execuções Penais. Situação da sala incendiada na penitenciária de Florianópolis

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina apontou nesta sexta-feira (24) que o incêndio que matou três pessoas e feriu outras 49 na Penitenciária de Florianópolis foi causado por um preso.

Segundo a instituição, “o método utilizado pelo detento teria sido a iluminação da cela, tendo como ‘agente causal’ uma lâmpada”.

A motivação do detento e a identificação dele, no entanto, não foram informadas. A Penitenciária está superlotada, é classificada como ‘péssima’ pela Vara de Execuções Penais da Capital e foi interditada no início de fevereiro. A ala onde o fogo começou, no entanto, tinha lotação adequada.

“Descartaram-se as possibilidades de o incêndio ter sido causado por fenômenos naturais ou por combustão espontânea, já que no local da zona de origem não foram encontrados quaisquer vestígios de materiais que pudessem entrar em combustão sem a presença externa de uma fonte de calor”, informou o órgão.

Com capacidade para 1.387 presos, a unidade tinha 1.694 detentos, segundo dados de janeiro da Vara de Execuções Penais. O déficit é de 307 vagas. Também há falta de policiais penais.

O incêndio atingiu a cela 22 da ala de adaptação no início da tarde de 15 de fevereiro. No local eram alocados os presos que chegavam à unidade. Na sexta-feira (17), a juíza determinou a reforma total do espaço.

CNJ vê indícios de violação de direitos de detentos

Em nota, a Secretaria de Administração Prisional (SAP) informou que a reforma já é estudada pelo departamento de engenharia e que os “internos que estavam no local já foram todos realocados dentro da própria unidade”. Novos presos estão em um local provisório dentro do complexo.

Os detentos mortos são do Oeste de Santa Catarina, Bahia e Ceará. Dos 49 feridos, 43 são presos e seis, policiais penais. Inicialmente, o governo do estado havia divulgado que quatro policiais tinham se machucado, mas o número foi atualizado no dia 16 de fevereiro.

Penitenciária onde incêndio matou 3 detentos tem déficit de policiais penais

Estrutura não podia receber presos do semiaberto desde o início de abril

Localizada no bairro Agronômica, a penitenciária foi construída na década de 80 e fica dentro do Complexo Penitenciário da Capital. O espaço abriga ainda outras quatro estruturas. Dessas, mais duas também estão interditadas.

Além da penitenciária, o Presídio Feminino e o Masculino estão interditados por problemas e superlotação, segundo a Vara de Execuções Penais. O g1 SC não teve acesso ao detalhamento dos casos.

Há no terreno também a Casa do Albergado e o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. No total, as cinco estruturas possuem 1.936 vagas, conforme a plataforma Geopresídios, que monitora a situação das unidades prisionais do país.

Vito Califano