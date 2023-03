Incendio sede Protezione civile Cesenatico, preso il piromane: è un giovane di Macerone

Cesenatico (Cesena), 10 marzo 2023 – Sarebbe un ragazzo di 21 anni residente a Macerone di Cesena, il piromane che nella notte fra il 27 e il 28 febbraio ha appiccato il fuoco ad un automezzo della Protezione civile di Cesenatico nell’edificio di via Saffi di proprietà del Comune di Cesenatico, causando danni ingenti e rendendo inagibili la sede della Protezione civile – Radio Soccorso Cesenatico e la confinante centrale dei Vigili del fuoco volontari di Cesenatico.

A inchiodarlo sono stati i carabinieri della Compagnia di Cesenatico, dopo lunghe giornate e nottate di indagini, che si sono concentrate sulle registrazioni delle telecamere presenti lungo le strade e anche negli edifici e terreni di proprietà privata. Il 21enne ha precedenti penali per un incendio appiccato in precedenza e, fatto piuttosto singolare, la notte del 27 febbraio si è mosso in bicicletta per compiere un gesto di cui non ha fornito alcuna spiegazione ai militari che lo hanno denunciato a piede libero per i reati di danneggiamento da incendio aggravato.

Vito Califano