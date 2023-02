Incentivos fiscais e planejamento estratégico tornam Araquari um forte polo industrial da região

Com localização privilegiada, o município segue em crescente econômica e recebe incentivos da prefeitura Os diversos incentivos fiscais e localização estratégica, tornam a cidade de Araquari uma das que mais crescem na região. Localizada no norte de Santa Catarina, região que ocupa o terceiro lugar no ranking de maiores economias do estado, a cidade é destaque quando o assunto é produção industrial e por ocupar o 13º lugar no ranking do PIB de Santa Catarina.

Com opções de loteamentos industriais de alta qualidade, empresas de diversos portes estão se instalando na região, incluindo grandes multinacionais como a sul-coreana Hyosung e BMW, mantendo o setor industrial aquecido e contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico da região e autonomia da cidade.

Além dos incentivos da Prefeitura Municipal de Araquari, as expectativas de crescimento também contemplam os grandes investimentos planejados por essas multinacionais. A montadora alemã BMW, segundo informações divulgadas pelo BMW Group, anunciou um investimento em sua fábrica localizada em Araquari, no valor de R$ 500 milhões entre 2022 e 2024, com foco na produção dos utilitários X3, X4 e um inédito modelo, que será revelado pela matriz, na Alemanha. Já foram mais de R$ 1,3 bilhões investidos na operação localizada na cidade.

Vantagens e facilidades atraem novas indústrias

Visando manter essa crescente, a Prefeitura Municipal de Araquari conta com planejamento estratégico e investimentos constantes. Em 2020, por exemplo, houve investimento de cerca de R$ 9 milhões na instalação de uma nova subestação de energia. A cidade também conta com incentivos fiscais e econômicos para as empresas (lei 3359/2018) com isenção total ou parcial de impostos e taxas municipais, como o ITBI e IPTU. Podem existir facilidades e isenções também nas taxas de emissão do alvará de construção, do alvará de funcionamento e obtenção de alvará sanitário, todos conforme a lei, além de desburocratização por meios de programas como SC Bem Mais Simples.

A prefeitura também trabalha com melhorias constantes em toda a infraestrutura necessária para abertura de novas empresas ou até mesmo expansão das que já operam no local, com serviços de terraplenagem, vias de acesso, aterros e instalação de rede de água, esgoto, energia elétrica e iluminação pública. O empresário que deseja construir seu negócio na cidade também conta com agilidade burocrática para iniciar a operação.

Outra vantagem é o incentivo constante para qualificação da mão de obra local. Com cursos técnicos, de graduação e pós-graduação em instituições como SENAI e proximidade com renomadas universidades como UFSC, Univille e PUC-SC, os moradores da cidade têm a oportunidade de se aprimorarem, sendo absorvidos pela demanda das mais de 5.700 empresas registradas.

Posicionada entre duas grandes capitais, a localização de Araquari é um dos grandes destaques. Cortada pela maior rodovia do país, a BR-101 e a rodovia BR-280, o município também conta com a proximidade de aeroportos e em um raio de 150km estão localizados os portos de São Francisco do Sul, Itapoá, Navegantes, Itajaí e Paranaguá.

Loteamentos Industriais

Com tamanho crescimento, cada vez mais loteamentos industriais estão sendo construídos na região. Pensando em toda logística que indústrias e empresas, assim como seus fornecedores necessitam, essas áreas contam com infraestrutura estratégica para atender todas as particularidades de grandes empreendimentos.

A Irineu Imóveis é especialista em lotes industriais, e oferece as melhores opções com infraestrutura completa, pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, rede de água e esgoto, além de ruas amplas e iluminadas para otimizar o tráfego e manobras necessárias, garantindo a segurança e o alto padrão da empresa que está há mais de 36 anos no mercado imobiliário. O objetivo é oferecer um loteamento amplo, apto para atender a demanda da logística empresarial, além de excelentes condições de financiamento próprio.

O futuro condomínio industrial Portal Catarina é um dos grandes destaques. Localizado próximo a Hyosung, BMW e Sinuelo, a região é privilegiada e conta com área total de 352.883,62m², além da possibilidade de expansão da rede gás posteriormente.

