incidente-a-minerbio-(bologna),-gravissima-una-ragazza-di-16-anni

Minerbio (Bologna), 23 marzo 2023 – Ennesimo grave incidente quello di ieri notte sulle strade della provincia bolognese. Era quasi mezzanotte quando, per cause ancora in fase di accertamento, in via Savena Superiore, a Minerbio, due vetture, una Opel Corsa e un van Mercedes, si sono scontrate frontalmente.

Stando a una prima ricostruzione delle forze dell’ordine arrivate sul posto, pare che la Opel Corsa, guidata da un italiano 20enne e con a bordo un’amica 16enne, stesse procedendo in direzione proprio di Minerbio quando, per un malore forse, avrebbe invaso la corsia opposta dove sopraggiungeva un furgoncino Mercedes Vito guidato da un italiano 51enne.

L’impatto è stato tale che la Opel Corsa è stata sbalzata fuori strada in un campo poco distante. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Molinella, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Il 51enne del van è stato trasportato in codice di media gravità all’ospedale al pari del 20enne che era alla guida dell’Opel. Ad avere la peggio è stata la 16enne che era sul sedile passeggero della Opel: era rimasta incastrata tra le lamiere accartocciate dell’auto ed è stata estratta in condizioni disperate dai pompieri.

Per lei è arrivato l’elisoccorso ed è stata portata in codice di massima gravità al Maggiore dove ha subito un delicato intervento e dove rimane, in pericolo di vita.

Mata