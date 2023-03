incidente-a-modena,-auto-fuori-strada:-due-feriti-gravissimi

San Possidonio (Modena), 10 marzo 2023 – Grave incidente ieri sera, alle 19.30, in via Mazza a San Possidonio; un’auto è finita fuori strada finendo nei campi, gravissimi i due uomini a bordo, un 44enne ricoverato in prognosi riservata in rianimazione al Maggiore di Bologna e un 55enne preso in carico dal Trauma team dell’ospedale di Baggiovara.

Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco perché l’auto ha poi preso fuoco.

valipomponi