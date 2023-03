incidente-a-pesaro,-esce-di-strada-con-l’auto-e-si-cappotta:-grave-37enne

Isola del Piano 17 marzo 2023 – Gravissimo incidente stasera, alle 19, lungo la vecchia Flaminia tra Tavernelle e Ponte degli Alberi. All’uscita di una curva, un 37enne, di origine marocchina, ha perso il controllo della sua vettura ed è finito in un campo adiacente dopo essersi cappottato più volte.

All’arrivo dei vigili del fuoco, è stato necessario estrarre l’uomo dalla vettura dove era ancora bloccato dalle cinture. Aveva perso conoscenza ed appariva molto grave. Per questo è stato portato all’ospedale di Ancona in codice rosso. Sul posto, per i rilievi di legge, i carabinieri provenienti da Tavoleto.

Mata