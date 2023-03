Reggio Emilia, 27 marzo 2023 – Un tremendo incidente si è verificato stamattina attorno alle 8.45 in via Papa Giovanni, in città.

Un furgoncino ha travolto un pedone che stava attraversando la strada: l’uomo è in gravissime condizioni ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Sul posto, oltre ai soccorsi, è intervenuta la polizia municipale per i rilievi.

Notizia in aggiornamento

Mata