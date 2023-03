incidente-ad-ancona,-bambina-investita-sulle-strisce-pedonali-mentre-va-a-scuola

Ancona, 23 marzo 2023 – Va a scuola e viene investita mentre attraversa la strada: paura per una bambina di 11 anni. La ragazzina, accompagnata dalla nonna, stava attraversando sulle strisce pedonali di via Isonzo, per recarsi a scuola.

Erano circa le 8 quando una Yaris bianca l’ha travolta. Alla guida, una donna 40enne che sarebbe stata abbagliata dal sole. Ancora incerta la dinamica dell’impatto.

Sul posto, in pochi minuti, polizia locale, vigili del fuoco, automedica e Croce rossa. La ragazzina, che non verserebbe in gravi condizioni, è stata trasportata al vicino ospedale pediatrico Salesi.

Sarebbe il secondo investimento in poche ore. Ieri (22 marzo), un 12enne era stato investito in via Giordano Bruno mentre tornava a casa (da scuola).

Ufficio Stampa