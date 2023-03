incidente-in-a22,-tamponamento-a-catena:-autostrada-chiusa,-sei-feriti

Verona, 15 marzo 2023 – Un tamponamento successo stamani alle 8 che ha interessato otto mezzi, tra autovetture e mezzi pesanti, si è verificato stamani sull’autostrada A22, in direzione Modena al km 246, dopo il casello di Nogarole Rocca. Nell’impatto sono rimasti feriti sei conducenti. Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco arrivati dalla centrale di Verona con 12 operatori e 3 automezzi tra cui un’autogrù. I vigili hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti ed estrarre due autisti dei mezzi pesanti incastrati tra le lamiere per poi affidarli alle cure del personale sanitario del Suem118. A causa dei tamponamenti avvenuti nello stesso tratto in direzione Nord è intervenuta anche una squadra di Mantova che ha soccorso i feriti e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Sul posto anche la pattuglia della Polstrada e gli ausiliari della viabilità della società A22. L’autostrada A22 in direzione Sud per Modena risulta tuttora chiusa al traffico per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale.

Incidente Treviso, Barbara Brotto: Duomo gremito per i funerali a OderzoTreviso, folla al funerale di Eralda Spahillari: rosa rossa di vetro su bara biancaIncidente stradale in Trentino: muore motociclista veronese di 44 anni

Ufficio Stampa