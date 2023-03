incidente-macerata,-camion-fuoristrada-cade-nel-fosso.-autista-trasportato-a-torrette

San SeverinoL’incidente è successo stamattina intorno alle 6:30 a San Severino. Un uomo del ‘59 alla guida di un camion è uscito di strada per cause in corso di chiarimento. Si trovava sul ponte dell’Intagliata, lungo la strada Septempedana e, dopo aver abbattuto le ringhiere di protezione, il mezzo è caduto nel fosso capovolgendosi.

Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari. Valutando le condizioni dell’uomo, il personale del 118 ha deciso di trasferirlo a Torrette in eliambulanza. Si trova in gravi condizioni con politraumi.

Il ponte, che rappresenta una delle uscite dalla città, nel frattempo è stato chiuso al traffico causando disagi. Sul posto anche la Polizia Locale e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

valipomponi