incidente-oggi-a-finale-emilia-(modena),-in-moto-contro-un-trattore:-17enne-gravissimo

Finale Emilia (Modena), 25 marzo 2023 – E’ ricoverato all’ospedale in gravissime condizioni un motocilista di 17 anni vittima di un incidente stradale accaduto stamattina a Massa Finalese.

Da quanto ricostruito dalla Polizia Locale di Finale Emilia che si sta occupando dei rilievi, il ragazzino, italiano, che abita a San Martino Spino (Mirandola) intorno alle 11 stava percorrendo via Albero in sella alla sua moto da enduro quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato un trattore con rimorchio (carro frutta) condotto da un residente.

Un impatto violento lungo il rettilineo, dove pare che il mezzo agricolo si fosse fermato per svoltare: il giovane centauro è stato sbalzato finendo rovinosamente sull’asfalto e riportando traumi molto gravi.

Sono scattati subito i soccorsi ed è stato fatto atterrare l’elicottero del 118. Il personale sanitario, una volta valutato e stabilizzato il ragazzo, l’ha caricato sul mezzo che è volato all’ospedale Maggiore di Bologna. La prognosi è riservata.

La strada è rimasta chiusa alcune ore per permettere i soccorsi e i rilievi della Polizia Locale. Per quanto riguarda invece il 31enne coinvolto venerdì in un incidente in scooter a Motta di Cavezzo resta ancora ricoverato in terapia intensiva.

