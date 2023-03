incidente-oggi-a-zola-predosa,-chiusa-temporaneamente-la-statale-di-vignola:-4-feriti

Zola Predosa (Bologna), 22 marzo 2023 – Altro maxi incidente sulle strade del Bolognese. Questa volta si tratta di un tamponamento fra sei veicoli a Zola Predosa. Per consentire i rilievi e i soccorsi ai feriti è stata temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Modena, la strada statale 569 “Di Vignola” al km 36,000, nel territorio comunale di Zola Pedrosa, in provincia di Bologna.

“Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimaste ferite quattro persone”, fa sapere Anas.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

