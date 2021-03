incidente-oggi,-scontro-tra-auto-e-furgone-con-un-tir-scatena-l’inferno

Un incidente oggi avvenuto su un tratto dell’Autostrada A1 si conclude purtroppo in tragedia. Tre i mezzi coinvolti tra i quali un camion.

Incidente oggi su di un tratto della Autostrada A1 Milano-Napoli. Si registra purtroppo la morte di una persona dopo una carambola fatale avvenuta di mattina presto, martedì 9 marzo 2021. La vittima è un uomo di 46 anni che stava viaggiando in direzione Napoli. Le autorità hanno scoperto che era un cittadino italiano residente in provincia di Roma. L’incidente oggi ha avuto luogo per la precisione al chilometro 598 in località Paliano, in un tratto compreso tra Colleferro ed Anagni, in provincia di Frosinone.

Leggi anche –> Incidente aereo, schianto fatale in elicottero: c’è la seconda vittima FOTO

Ad essere coinvolti sono stati tre veicoli: si tratta di un camion, un’auto ed un furgone. Il tir si è girato, andando a colpire la barriera costituita dal muretto che divide in due la carreggiata, ma la vittima non viaggiava sul mezzo pesante. E l’impatto ha visto il camion coinvolto in un secondo momento. Tutto ha avuto origine da un contatto fra le altre due vetture, che stavano percorrendo il medesimo senso di marcia.

Leggi anche —> Investe un bambino, i residenti linciano uno dei passeggeri a Roma

Incidente oggi, tre i mezzi coinvolti: a morire è un 46enne

La vittima viaggiava sul furgone ed è morta sul colpo dopo lo schianto con il tir. Alcuni viaggiatori di passaggio hanno provveduto ad avvertire i soccorsi. Il luogo ha visto quindi il sopraggiungere dei vigili del fuoco di stanza a Colleferro e Frascati. I pompieri hanno estratto i due superstiti ed il cadavere della vittima dalle lamiere dei mezzi distrutti.

Leggi anche –> Incidente stradale, 34enne muore proprio dove perì la sorella a Capodanno

I sopravvissuti hanno raggiunto un ricovero urgente in codice rosso in ospedale e versano ora in gravi condizioni. È arrivata anche la Polizia Stradale di Fiano Romano per svolgere i rilievi come da prassi in situazioni del genere. Dopo tre ore di distanza dall’incidente, verso le dieci e mezza del mattino c’era una coda di 9 chilometri in direzione Napoli, con il traffico deviato su una delle corsie opposte.

L’articolo Incidente oggi, scontro tra auto e furgone con un tir scatena l’inferno proviene da Ultimaparola.com.