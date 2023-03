incidente-oggi-treviso,-auto-si-schianta-contro-un-platano:-due-ragazze-morte-sul-colpo

Treviso, 5 marzo 2023 – Tragico incidente a Gorgo al Monticano, nel Trevigiano: hanno perso la vita due ragazze giovanissime, di cui una minorenne, morte all’istante, mentre due giovani sono rimasti feriti.

Le vittime Barbara Brotto, la diciassettenne di Oderzo, e Eralda Spallari, diciannovenne di origini greche che viveva a Ponte di Piave, erano su una Bmw 420 assieme a due coetanei, che sono rimasti gravemente feriti. L’auto, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un platano in via Sant’Antonino.

Padova, trovati i corpi del poliziotto eroe e dell’anziano caduto nel canale Gorzone

Al volante c’era un diciannovenne di Pordenone, adesso ricoverato nell’ospedale di Treviso, mentre l’altro ferito, un diciassettenne di Motta d Livenza, è stato trasferito nell’ospedale di Mestre. I carabinieri hanno effettuato sul posto i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente e hanno raccolto la testimonianza di alcuni amici dei quattro giovani, che erano a bordo di un’altra vettura sulla stessa strada.

I Vigili del fuoco, accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto, ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno estratto i due ragazzi che sono stati stabilizzati dai sanitari del Suem 118 e trasferiti in codice rosso in ospedale.

Nonostante i soccorsi il medico ha solo potuto constatare la morte delle due ragazze di 17 e 19 anni. I Carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni l’auto era condotta da un 19enne di Pordenone. Per cause in corso di accertamento la Bmw è uscita di strada andando a schiantarsi contro un albero sul lato opposto al proprio senso di marcia.

Quattro giovani, che dovevano trascorrere la serata insieme alle due ragazze morte e ai due ragazzi

feriti, vengono sentiti in queste ore dai carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti. I quattro viaggiavano a bordo di una Polo Volkswagen. L’incidente si è verificato in via Sant’Antonino, all’altezza del civico 47. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Conegliano per i soccorsi e i rilievi di legge.

Forse una Polo coinvolta nello schianto

Testimoni del terribile incidente hanno parlato di un’altra auto coinvolta nella dinamica dello schianto. Sempre i testimoni hanno riferito della disperazione di chi era a bordo dell’altra auto indicata come una Polo. Successivamente i carabinieri hanno rintracciato chi era bordo della Polo: ora vengono sentiti dai militari.

Sul posto conoscenti delle vittime hanno portato mazzi di fiori.

Vittorio Rienzo