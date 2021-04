Incidente per la fidanzata di Damiano Carrara, cos’è successo a Chiara Maggenti

Brutto infortunio per Chiara Maggenti, nota per essere la compagna del famoso chef Damiano Carrara. Come ha svelato lui stesso in una serie di storie sul suo profilo Instagram, la ragazza si è fratturata una vertebra in una brutta caduta, un incidente casalingo che l’ha costretta a passare diverse ore in ospedale. Fortunatamente, ora sta trascorrendo la convalescenza a casa.

La dinamica dell’incidente

“Oggi è stata una giornata lunga e impegnativa“, ha spiegato ieri sera Carrara, “Chiara è qui nel letto, abbiamo passato la giornata in ospedale. È caduta dal letto e ha picchiato la schiena molto molto forte. Infatti si è fratturata una delle vertebre. Lo chef noto in televisione per Bake Off Italia e Cake Star ha spiegato che fortunatamente la fidanzata ha avuto la possibilità di lasciare l’ospedale e curarsi a casa: “Nel male è andata bene, perché non ha picchiato la testa. Poteva andare peggio“. Ora per Chiara si prospetta un periodo di riposo. Lei stessa oggi ha pubblicato un messaggio in cui ringrazia i suoi follower per i tanti messaggi di sostegno:

Purtroppo ho parecchio dolore e sono intontita dalle medicine. Volevo ringraziarvi perché la vostra vicinanza mi fa sentire meglio.

Chi è Chiara Maggenti la fidanzata di Damiano Carrara

Damiano Carrara, che vive tra l’Italia e gli Stati Uniti (di recente ha spiegato di essersi vaccinato negli Stati Uniti), è fidanzato da oltre nove anni con Chiara Maggenti, lucchese come lui. Lei è nata il 25 novembre 1989 a Lucca, non appartiene al mondo dello spettacolo. È molto attiva su Instagram, dove pubblica diverse foto con il suo adorato cagnolino Paco.

Il matrimonio previsto a giugno

La coppia ha annunciato le nozze, che dovrebbero tenersi il 21 giugno (pandemia permettendo). A lungo, Carrara ha tenuto nascosta l’identità della sua fidanzata, scatenando la curiosità delle sue tante fan. Poi, a marzo 2021, il cuoco e pasticcere ha annunciato il matrimonio, presentando finalmente la giovane: “Sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv. Adesso però ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli…“.