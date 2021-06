incidente-per-orietta-berti,-si-presenta-in-tv-zoppicante:-fan-preoccupati

Orietta Berti ospite di “Domenica In” si è presentata con un bastone, piccolo incidente per lei che ha allarmato molti telespettatori.

Ospite della penultima puntata di “Domenica In” andata in onda come di consueto la domenica pomeriggio su Rai 1, Orietta Berti è stata applaudita per la sua recente uscita musicale che l’ha piazzata a tutti gli effetti come uno delle hit più ascoltate del momento.

Dopo la colorita partecipazione a Sanremo 2021 dove si è contraddistinta con un pezzo tradizionale perfetto per le sue doti canore, ora la cantante di è messa nuovamente alla prova con musicalità molto

“Mille” cantata assieme a Fedez e Achille Lauro in pochi giorni è divenuta già una hit destinata a divenire il tormentone dell’Estate. Una vera sorpresa per tutti, dopo 55 anni di carriera, Orietta è diventata un’icona anche per le nuove generazioni.

Orietta Berti racconta l’incidente domestico in diretta: Mara sconvolta

La cantante ieri però è entrata in studio appoggiandosi ad un bastone per non dare eccessivo peso alla gamba.

Molti telespettatori si sono subito allarmati alla vista di Orietta in quelle condizioni. Mara Venier dopo averla fatta accomodarsi è subito accertata che l’amica stesse bene e le ha chiesto di spiegare cos’era accaduto.

“Sono stata coinvolta in una sorta di incidente domestico”, ha spiegato la cantante che però pareva serena nel confessare quanto accaduto in diretta. Serena e spiritosa ha saputo mettere il buonumore anche raccontando quanto successole di brutto solo poche ore prima.

Ha poi spiegato di essere inciampata in giardino, mentre stava portando uno dei suoi cani dal veterinario. Nulla di grave dunque ma solo tanta paura e la gamba dolorante ed una piccola distorsione al piede che le causa qualche fastidio a camminare ma che passerà in pochi giorni.