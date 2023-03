incidente-santarcangelo,-nonna-e-nipote-finiscono-con-l’auto-nel-fosso

Santarcangelo, 21 marzo 2023 – Nonna e nipote all’ospedale ‘Bufalini’ dopo il pauroso incidente avvenuto oggi all’ora di pranzo a Montalbano di Santarcangelo, al confine con Sogliano.

La signora era andata a prendere la nipote a scuola quando, sulla via del ritorno, ha perso il controllo della sua auto, una Toyota Yaris, e si è ribaltata nel fosso.

Sul posto sono accorsi immediatamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco per estrarre la donna e la ragazzina dall’abitacolo della vettura, e anche gli agenti di polizia locale di Santarcangelo. La nonna e la nipote sono state portate in ambulanza al ‘Bufalini’ di Cesena. Per fortuna nessuna delle due è in pericolo di vita.

