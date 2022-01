incidente-stradale-per-fabrizio-corona,-in-viaggio-verso-milano-e-poi-…

È delle ultime ore la notizia secondo la quale l’ex re dei paparazzi e quindi Fabrizio Corona sia rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto esattamente sull’autostrada del Sole, e nello specifico all’altezza di Castelfranco Emilia e quindi nel Modenese. Ma esattamente cosa è accaduto? E soprattutto come sta l’uomo e con chi si trovava al momento dell’incidente? Facciamo un po’ di chiarezza.

Incidente stradale per Fabrizio Corona nel pomeriggio di venerdì 14 gennaio

Fabrizio Corona si trova molto spesso al centro del gossip e dell’attenzione mediatica per via della sua vita privata. L’ex re dei paparazzi è infatti stato per molti anni al centro di numerose vicende giudiziarie ma non solo, anche la sua turbolenta vita privata lo ha portato più volte al centro del gossip. Ed ecco che anche nelle ultime ore si sta molto parlando di lui ma questa volta però per un motivo diverso. L’uomo infatti nel pomeriggio di venerdì 14 gennaio 2022 è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nel Modenese e di preciso lungo l’autostrada A1. In molti nelle ultime ore si stanno ponendo delle domande ma in realtà sono poche le informazioni trapelate sull’incidente in questione. Secondo quanto emerso nelle scorse ore sembrerebbe però che l’ex re dei paparazzi si trovasse in auto in direzione Milano insieme ad altre persone. Ad un certo punto l’auto sulla quale viaggiava si sarebbe scontrata lateralmente con un altro mezzo. In seguito all’incidente è stato subito lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti poco dopo gli agenti della Polizia Stradale di Modena Nord.

Le condizioni di salute di Fabrizio Corona in seguito all’incidente

Ma come sta Fabrizio Corona? Quali sono le sue condizioni di salute in seguito all’incidente? In realtà secondo quanto emerso nelle scorse ore l’ex re dei paparazzi per fortuna non sembrerebbe aver riportato nessuna ferita. E come lui nessuna delle persone che si trovavano in auto in sua compagnia. Anche le persone che si trovavano all’interno dell’altro mezzo coinvolto nell’incidente non sembrerebbero aver riportato alcuna ferita.

Fabrizio Corona in viaggio verso Milano

Come affermato poc’anzi in seguito all’incidente sono arrivati sul posto, e quindi di preciso al chilometro 176, gli agenti della Polizia Stradale di Modena Nord i quali hanno subito effettuato i rilievi del caso. Successivamente Fabrizio Corona ha potuto riprendere il suo viaggio verso Milano. Insomma l’incidente in questione ha provocato solo tanto spavento ma per fortuna nulla di più.