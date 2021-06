Incidente sul lavoro, crolla cantiere di un edificio scolastico: il bilancio è tragico

Nell’incidente hanno perso la vita 5 persone impegnate nei lavori di costruzione della scuola nel quartiere New Zuid ad Anversa.

Grave incidente venerdì pomeriggio in Belgio che è costato la vita a 5 operai impegnati in un cantiere per la ricostruzione di un’area di una scuola. Sono in corso tutti gli accertamenti per risalire al motivo del crollo.

La zona dove è avvenuto l’incidente è il quartiere di New Zuid di Anversa, le impalcature sono crollate venerdì pomeriggio per motivi non ancora chiari.

Le vittime sono cinque operai tra cui tre portoghesi, un russo e un romeno, altre nove invece sono state ferite ma non sono in pericolo di vita. Lavoravano per un subappaltatore dell’impresa edile olandese Democo.

L’Ansa ha fatto sapere che il re belga Philippe e il primo ministro Alexander De Croo si sono subito mobilitati. Poco dopo il crollo hanno visitato ieri il sito, su loro espressa richiesta è stata aperta un’indagine governativa.

Belgio, il bilancio sale a 5 morti e 9 feriti

Il Belgio sta vivendo ore drammatiche dopo l’incidente di venerdì scorso avvenuto ad Anversa e di cui al momento non si conoscono le cause.

Il crollo potrebbe essere dovuto ad un cedimento strutturale delle fondamenta del cantiere su cui stavano lavoravano gli uomini.

Sono al vaglio degli inquirenti tutte le ipotesi sul possibile incidente. Il presidente della società Domoco, Frederick Benins, ha promesso un’”indagine approfondita” sulla causa dell’incidente.

“Tutti i dipendenti sono scioccati per l’accaduto” – ha affermato Frederik Bijnens – “Ora che i servizi di emergenza hanno fatto del loro meglio, inizierà un’indagine completa per identificare con certezza la causa dell’incidente”.

Altre nove persone sono state coinvolte nella tragedia in quanto rimaste ferite dal peso delle macerie, non rischiano però fortunatamente la vita secondo i media locali. Nell’istituto scolastico in costruzione quando è accaduto il fatto non erano presenti né studenti né insegnanti.