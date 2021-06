incidente-sul-lavoro,-muore-schiacciato-dal-suo-trattore:-l’agghiacciante-vicenda

Il dramma è avvenuto in Toscana, il giovane ragazzo aveva 24 anni.

La tragedia si è consumata questa mattina intorno alle 8, a Greve in Chianti presso l’azienda agricola a Panzano di proprietà dello zio. Lorenzo, nato a Roma nel 1997 come di consueto è salito a bordo del trattore per lavorare.

Trattore (Pixabay)

A causa della conformazione scoscesa del terreno, un uliveto con una forte pendenza, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo, restando schiacciato sotto il peso del trattore. L’intervento del 118 non ha potuto far altro che costatare il decesso.

Morti sul lavoro, una nuova vittima in pochi giorni sempre in Toscana nel Chianti

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Grave in Chianti e della compagnia di Figline Valdarno che stanno indagando sulle possibili cause del drammatico incidente. Lorenzo, secondo quanto riferito dai Carabinieri, era inoltre domiciliato nell’annesso agriturismo e assunto con regolare contratto.

L’ennesima vita spenta sul lavoro. Il trattore è stato sottoposto a sequestro e la salma del ragazzo è a disposizione dell’autorità giudiziaria che nelle prossime ore deciderà se disporre l’autopsia.

LEGGI ANCHE–> Dramma sulla statale, scontro frontale tra due mezzi: un morto

La seconda vittima in pochi giorni, infatti sabato scorso, un 59enne è deceduto travolto anche lui da un trattore a Uzzano sempre nel territorio di Greve in Chianti.

LEGGI ANCHE–> Tragico incidente. Vittima un giovane avvocato: la dinamica è da brividi

Secondo quanto riportato dai dati Inail nel primo quadrimestre del 2021 sono state 306 le vittime sul posto di lavoro. Il 9,3% in più rispetto al 2020 ma in linea con le statistiche del 2019.

Infatti come precisa l’istituto, i dati devono essere analizzati con cautela, in quanto:

” I dati delle denunce mortali degli open data mensili, più di quelli delle denunce in complesso, sono provvisori e influenzati fortemente dalla pandemia”.

Nello specifico i dati rilevati al 30 Aprile evidenziano che nel 2021 c’è stata una diminuzione degli incidenti in itinere, ovvero da spostamento casa-lavoro. Registrando invece un aumento di 38 casi sul posto di lavoro dall’anno precedente in tutti i settori, dall’industria all’agricoltura e anche tra i dipendenti pubblici.