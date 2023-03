incra-e-produtores-rurais-discutem-melhorias-para-assentamento-de-jundiapeba

Pelo menos 400 famílias vivem em assentamento com cerca de 560 hectares. Uma das reivindicações dos produtores rurais é o fechamento da homologação da área. Produtores rurais de Mogi das Cruzes se reúnem com Incra

Os produtores rurais de um assentamento no Distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, se reuniram com representantes do Incra neste domingo (26). Na pauta uma série de reivindicações de melhorias para a área.

De acordo com a Associação dos Produtores Rurais de Jundiapeba e Região (Aprojur), pelo menos 400 famílias vivem no local com cerca de 560 hectares na região de Jundiapeba. Os produtores que chegaram na década de 70 e começaram a criar movimentos de permanência e propostas de compra da área. “Eu tive a oportunidade de conhecer isso daqui, foi lá em janeiro de 78, onde eu já tinha familiares aqui dentro, e começou as migrações”, explica o produtor rural Josemir Barboza de Moraes.

O sítio de Josemir Barbosa ocupa uma área de 2 hectares. Ele já tem a homologação da área onde produz cerca de 15 toneladas por mês de hortaliças. Segundo o produtor, a maior parte da produção, cerca de 40%, atende o Ceagesp.

O produtor conta que ainda falta conseguir o título da propriedade e que nos últimos anos o trabalho dos produtores rurais do assentamento tem ficado mais difícil por causa da ausência do Incra. “Primeiro, a energia elétrica que não foi colocada em todos os pontos onde a EDP deveria ter levado essa energia ao produtor rural. Ele precisa dessa energia, é lei. Outro problema é o entorno do nosso assentamento. Existem invasões irregulares que é onde a Prefeitura deveria tomar as providências e acomodar esses moradores. E a outras coisa é as estradas, melhorar as condições das estradas para fazer o escoamento da produção.”

Para ajudar esses agricultores, a Cati, órgão do governo do estado que atende os produtores na efetivação das políticas públicas da área rural, acompanhou os trabalhos no assentamento nesse período que o Incra ficou ausente. E também organizou a reunião dos assentados com a nova superintendente do Incra. “Nesse período a gente escolheu como uma estratégia para fortalecer aqui os agricultores o cooperativismo. Então, a Cati desde o microbacias 2 tem escolhido essa estratégia não só com assentamento, mas para outras áreas aqui da região, mas que aqui dentro acabou se desenvolvendo de uma forma bem interessante”, explica o diretor da Cati Davi Rodrigues.

Nessa primeira reunião, a nova superintendente do Incra ouviu a demanda dos agricultores e falou o que pode ser feito, já que o órgão não tem a verba necessária para atender todas as reivindicações. “Lamentavelmente, o orçamento desse ano do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar é baixíssimo. Nos últimos seis anos então a gente foi tendo um processo de desmonte e destruição dos órgãos responsáveis aí pela reformar agrária. Inclusive com a extinção do Ministério Desenvolvimento Agrário, da Agricultura Familiar e agora a gente está em um processo de reconstrução. Mas o orçamento desse ano fica a partir do governo do ano passado que deixou um orçamento praticamente zerado. Então, a gente pretende fazer um trabalho de levantamento da situação dos assentamentos hoje de quais são essas demandas. Para a partir do ano que vem, a gente tendo orçamento para infraestrutura de assentamento, créditos, assistência técnica, a gente possa estar investindo aí corretamente nos assentamentos, para desenvolver esses assentamentos”, explica a superintendente do Incra, Sabrina Diniz.

O presidente da Aprojur, o produtor rural Júlio César Bresciani afirma que das 400 famílias assentadas, 260 ainda precisam da regularização da área, por isso a importância da retomada do trabalho do Incra. “O Incra ficou parado seis anos. Um dia não tinha carro, no outro dia não tinha combustível para vir até o assentamento. Isso dificultou bastante a vida do produtor. Se não fechar essa parte da homologação, não terminar essa primeira etapa, não tem como abrir financiamento para moradia, insumos, maquinário. A gente vai fazer uma pauta das necessidades do assentamento e passar para a nova superintendente com a esperança que se resolva bastante coisa.”

