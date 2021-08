Incredibile la sua bellezza si Si chiama Nicole Daza ed è la compagna dell’uomo più veloce al mondo, ossia Marcell Jacobs,

Si chiama Nicole Daza ed è la compagna dell’uomo più veloce al mondo, ossia Marcell Jacobs, l’atleta dello storico trionfo italiano nei 100 metri a Tokyo 2020, prima medaglia olimpica e soprattutto primo oro azzurro di sempre nella gara più iconica e importante dei giochi. Ma qui, come detto, si parla della meravigliosa e provocante Nicole, super-tatuata e super-sexy.

I due si sono conosciuti circa tre anni fa, oggi hanno due figli. L’incontro? “A Milano, in discoteca“, ha raccontato Nicole Daza. La coppia vive a Roma, in zona Collina Fleming. La compagna di Jacobs ha un profilo Instagram seguito da oltre 13mila persone, sul quale snocciola alcune foto ad altissimo tasso erotico. Qui sopra e in calce, ve ne proponiamo qualcuna.